Trevignano. Rissa in corriera tra ragazzi ubriachi. L'autista interviene ma lo prendono a pugni

TREVIGNANO (TREVISO) - Rissa furibonda a bordo di una corriera, tra una ventina di giovani, alcuni completamente ubriachi: due di loro sono finiti all'ospedale, uno con lividi e contusioni, l'altro con ferite da taglio. Botte anche all'autista della Mom, che ha fermato il mezzo e cercato di sedare la lite.

Il conducente è stato colpito con un pugno. Il grave episodio è avvenuto ieri sera, 18 maggio, a bordo di una corriera di linea in servizio sulla tratta Treviso-Montebelluna.

Treviso. Ragazzino di 12 anni rapinato da una baby gang. Gli hanno rubato le scarpe da ginnastica: è tornato a casa scalzo sotto la pioggia

A un certo punto, all'altezza di Musano, tra i sedili si è scatenato il finimondo: un banale litigio si è trasformato in violenza. Almeno cinque dei circa venti ragazzi presenti sono venuti alle mani, usando cocci di bottiglia per colpire i rivali. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 e alcune pattuglie dei carabinieri. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili della rissa. Fondamentali, a questo proposito, saranno le testimonianze dei presenti.