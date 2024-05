Mega rissa in piazza a Fonte: tre giovani feriti. Botte anche a una ragazza. Lite scoppiata per un complimento di troppo

FONTE (TREVISO) - Rissa tra giovani in piazza a Oné di Fonte: tre feriti, tra loro anche una ragazza. Un 29enne ha il naso rotto. I carabinieri sono intervenuti ieri sera, 18 maggio, verso le 21 per una rissa in cui erano coinvolti circa dieci giovani.

Futili motivi, probabilmente uno sguardo di troppo o un apprezzamento non gradito a un paio di ragazze presenti in loco, sono la probabile causa dell'alterco che ha visto il ferimento di un 29enne della zona che ha riportato la frattura del setto nasale e di un ragazzo ed una ragazza, rimasti contusi, che hanno rimediato alcuni giorni di prognosi.

I militari dell'Arma stanno raccogliendo testimonianze utili e visionando i filmati delle telecamere della zona.

Il cerchio si sta stringendo su un gruppetto di almeno quattro o cinque giovani in corso di identificazione, ritenuti i promotori della scazzottata serale.