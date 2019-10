​​Obbliga la figlia di 10 anni a chiedere l'elemosina: mamma denunciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Erano in pieno centro. La mamma tendeva la mano in piazza, la figlia, una ragazzina di forse 10 anni, dall'aria sperduta e forse anche impaurita, si trovava poco distante. Impossibile non notarle nel bel mezzo del mercato cittadino, fra chi aveva approfittato della bella giornata per fare acquisti. E quelle due immagini, in particolare il volto della bambina, hanno urtato la sensibilità di più d'uno. E subito c'è chi ha chiamato i vigili. Che sono intervenuti sia perché un'ordinanza del Comune vieta l'accattonaggio, sia perché a praticarlo era una minore. Una bambina, coetanea di tante altre che in quelle stesse ore erano sedute sui banchi delle scuole del Comune. Sull'identità di mamma e figlia, la polizia