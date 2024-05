ALBIGNASEGO - Una bravata che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un minorenne si è messo al volante di un'auto e ha cominciato a girare per le strade di Albignasego.



IL FATTO



Nella notte tra venerdì e sabato lo strano comportamento del mezzo che procedeva ad andatura incerta ha insospettito la pattuglia della Polizia locale dell'Unione Pratiarcati impegnata nei consueti servizi di vigilanza territoriali. Attorno a mezzanotte gli agenti hanno notato in via Roma, in pieno centro, il mezzo che stava effettuando strane manovre e hanno così deciso di imporre l'alt al conducente. Nell’auto hanno trovato tre giovani che al controllo dei documenti sono risultati tutti minorenni, compreso il conducente che stava, dunque, guidando senza patente.



IL SEQUESTRO



L'automobile è stata sequestrata e i giovani sono stati accompagnati al Comando. Qui è stato convocato il proprietario del mezzo e i genitori degli altri coinvolti. Per quanto commesso i genitori, responsabili della sorveglianza, dovranno rispondere in prima persona della grave condotta in particolare del conducente, sorpreso a guidare in assenza del titolo abilitativo, ma anche il proprietario stesso dell'auto.

Della vicenda già nella notte è stato messo al corrente il consigliere comunale di Fratelli d'Italia con delega alla Sicurezza, Davide Mauri che ha riferito: «L'impegno della Polizia locale, con l'impiego degli operatori del Nucleo deputato nel presidio dinamico del territorio per l'applicazione delle norme del Codice della strada, è quotidiano e finalizzato a garantire la corretta osservanza delle norme e la sicurezza della circolazione». Mauri ha proseguito: «Il controllo serrato del territorio coniugato alla professionalità degli agenti, alla dotazione tecnologica ed ai mezzi a disposizione porta a risultati importanti: una presenza costante della Polizia locale nelle strade è la stella polare che ci guida. È infatti imperativo, dove possibile, prevenire gli incidenti stradali. Solo così, infatti, possiamo garantire la legalità, ma anche salvare delle vite umane».

Al momento non è dato sapere come abbiano fatto i tre giovani ad essere in possesso dell'auto e ad uscire inosservati. Sta di fatto che quando sono stati fermati stavano compiendo manovre pericolose, frutto di inesperienza, che avrebbe potuto provocare gravi incidenti stradali. Dopo quanto accaduto è probabile che le stesse famiglie pongano maggiore attenzione ai ragazzi, affinché non si ripetano episodi che possono mettere a rischio la sicurezza degli stessi giovani e degli utenti della strada.