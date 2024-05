MONTEBELLUNA (TREVISO) – Era accusato di autoriciclaggio per aver trasferito 150mila euro dal conto societario a quello personale. Ma il gip lo ha prosciolto. Sospiro di sollievo per il broker assicurativo Franco Binotto, 72enne di Montebelluna. Ieri mattina il gip Piera De Stefani ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, come richiesto dalla difesa del professionista, affidata all’avvocato Pietro Dalla Libera. Il pm aveva chiesto invece il rinvio a giudizio dell’indagato. I fatti contestati risalgono al 2017. Secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe indebitamente impossessato della somma, versata dai clienti a titolo di pagamento di polizze assicurative. Dal conto corrente intestato alla propria società, il broker l’avrebbe trasferita su un conto personale per poterne disporre. Ma la difesa ha smontato il castello accusatorio, dimostrando che il denaro trasferito non riguardava i premi delle polizze ma il compenso che spettava al 72enne. Tutte le transazioni, inoltre, erano tracciate e il fatto di avere due conti non rappresentava un’anomalia.