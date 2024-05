PADOVA - Sono minorenni, stranieri, hanno tra i 15 e i 16 anni, e nel tardo pomeriggio di ieri, all’ora della spesa del sabato, si sono affrontati sul piazzale dell’Interspar a Pontevigodarzere.

Il resoconto parla di uno dei due minorenni ferito ad un braccio e del suo rivale in fuga con il monopattino, insieme ad terzo ragazzo che non avrebbe avuto un ruolo nel confronto.



LA CRONACA



Sono circa le 18.30 quando - come raccontano alcuni testimoni - i due si avvicinano e iniziano a parlare.

Chi assiste alla scena riferisce di un animo tranquillo tra i due, una chiacchierata come tante. Poi all’improvviso qualcosa cambia: i toni si alzano e quella che sembrava una discussione diventa un diverbio. Poi una lite.

I due ragazzi si azzuffano: è un attimo e uno dei due colpisce il rivale al braccio. Il ferito cade a terra, sanguinante, mentre chi lo ha colpito sale sul monopattino di un amico che era in zona (e stava assistendo da distante al confronto) e si dà alla fuga.



I SOCCORSI



Sul caso sta indagando la polizia che è stata chiamata dai testimoni della scena. Gli agenti della volante arrivata a Pontevigodarzere hanno raccolto la testimonianza del minorenne ferito, che è stato anche identificato. Sul posto anche i medici del Suem 118 che hanno curato il giovane e poi l’hanno caricato in ambulanza per portarlo in Pronto soccorso e visitarlo, prima di dimetterlo.



LE INDAGINI



Dal suo racconto e da quello dei testimoni prenderanno il via gli approfondimenti delle volanti, anche alla ricerca dell’arma con cui la vittima è stata colpita: nessuno ha visto se si sia trattato di un coltello o se ci sia stato altro e niente è stato trovato nella zona dell’aggressione. Come da scoprire è il movente della litigata, forse legata a uno screzio passato.