Monfumo. Mangia dei funghi appena raccolti, vomita e accusa sonnolenza: portato in ospedale in codice rosso

MONFUMO (TREVISO) - Un uomo di 61 anni del posto, T.P., ha cucinato e mangiato per pranzo alcuni funghi raccolti da una battuta precedente ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso per sospetta intossicazione. È accaduto oggi, venerdì 3 novembre.

L'uomo, subito dopo aver ingerito i funghi, ha accusato malore con vomito e sonnolenza.

La figlia ha prontamente dato l'allarme e sul posto è giunta automedica e ambulanza del Suem 118 di Pedemontana Emergenza ODV.

Trattato sul posto con le prime cure, l'uomo (ripresosi leggermente nel contempo) è stato accompagnato al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per valutazioni approfondite.