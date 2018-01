Molinetto della Croda, l'acqua torna a far paura come nel 2014

Al Molinetto della Croda di Refrontolo torna la paura, dopo la tragedia del 2 agosto 2014 in cui morirono quattro persone e una decina rimasero ferite. Un luogo incantevole, che però può diventare in pochi minuti un inferno, come è accaduto oggi (immagini di Walter Brusegan, editing Giovanni Carraro): le piogge hanno ingrossato il torrente Lierza: non è straripato ma come si vede dalle immagini l'impeto dell'acqua e fango ha ricreato in chi abita nei dintorni la stessa sensazione di paura vissuta quasi tre anni e mezzo fa.

Allora u na pioggia eccezionale, caduta in una manciata di minuti, costretta dentro il greto di un torrente dallo spazio troppo stretto, provocò la tragedia anche per effetto del salto d’acqua che ne moltiplicò la potenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA