REFRONTOLO - Un getto d'acqua che fa paura in questi giorni di maltempo sta investendo il Molinetto della Croda di Refrontolo. Qui, ricordiamo, la sera del 2 agosto del 2014, una 'bomba d'acqua' si era abbattuta con tutta la sua potenza nella zona di Refrontolo, facendo tracimare un piccolo torrente che ha spazzato via in pochi istanti persone, strutture, automobili, durante una festa paesana. Il bilancio era stato tragico: 4 i morti e numerosi i feriti anche gravi.