Violenta lite tra camperisti per una manovra sbagliata al Molinetto della Croda: papà in "gita" con il figlio morso alla spalla

REFRONTOLO (TREVISO) - Violenta lite tra due camperisti al Molinetto della Croda finisce con un morso. Il fatto è accaduto sabato, 2 settembre, nell'area di sosta nella zona di Refrontolo quando, un giovane a bordo del proprio camper facendo manovra è andato a sbattere contro un altro parcheggiato dove c'erano un uomo e il figlio.

La lite poi il morso e la fuga: portato in ospedale il papà

L'incidente tra i due mezzi ha provocato inizialmente paura tra i passeggeri del camper colpito e poi ha dato il là per una violenta discussione. Il camper di papà e figlio ha riportato dei danni in seguito all'urto. E proprio mentre questi mostravano all'altro conducente i segni dell'impatto, questo avrebbe morso l'uomo sulla spalla e sarebbe poi scappato aiutato dagli amici che erano con lui. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Vittorio Veneto e i sanitari del Suem. L'uomo è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dov'è stato medicato e dove gli sono stati diagnosticati quattro giorni di prognosi per la guarigione.