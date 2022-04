Minacce di morte ed estorsione al consulente aziendale: 3 arresti

TREVISOv- I carabinieri di Treviso hanno eseguito 3 arresti oggi, 23 aprile, nei confronti di un veneziano, un trevigiano e un residente a Gorizia, accusati di estorsione aggravata e continuata ai danni del responsabile commerciale e dell'amministratore di una società di consulenza aziendale di Treviso. Per due di essi è scattata la detenzione in carcere, per un terzo l'obbligo di dimora. Secondo le indagini le vittime avrebbero dovuto cedere ai tre indagati la gestione dell'azienda e delle società partecipate e di trasferire loro somme di denaro e beni di lusso. Per ottenere quanto richiesto i tre arrestati avrebbero attuato comportamenti aggressivi con minacce di morte, imponendo anche l'assunzione di soggetti di loro fiducia.