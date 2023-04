La "Valanga rosa" Claudia Giordani a Treviso: «Qui si può conoscere la montagna a 360° e imparare a rispettarla» Video

TREVISO - Claudia Giordani a Treviso. L'atleta di punta della nazionale italiana femminile degli anni Settanta, la mitica "Valanga rosa", oggi, 19 aprile, era a Treviso per un incontro che si inserisce nel ciclo di incontri organizzati per "Il Mese della Montagna" a Casa dei Carraresi.

Claudia Giordani, ex sciatrice alpina italiana, è oggi anche vice presidente Coni. Dirigente sportiva e campionessa di una medaglia d'argento olimpica valida anche ai fini mondiali 1976 e di tre gare di Coppa del Mondo, a Treviso elogia la montagna: «Sono contenta di poter condividere questo mio amore e questa mia passione con molti altri appassionati e sportivi. A Treviso c'è un insieme di opportunità per conoscere la montagna a 360 gradi attraverso fotografie, opere e cimeli che sono davvero maestosi nel loro insieme. Un'iniziativa che permette a tanti di avvicinarsi e conoscere meglio la montagna e i suoi sport dando anche informazioni corrette anche per rispettare la natura».

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche