TREVISO - Stanno per arrivare 20 nuovi medici di famiglia e 6 nuovi pediatri. Nella Marca, però, mancano ancora 80 camici bianchi titolari di altrettanti ambulatori. Il problema riguarda soprattutto i dottori di base: ne mancano 77. Vuol dire che 115mila trevigiani sono sempre costretti ad avere un medico di famiglia in comuni diversi da quello di residenza, a essere seguiti da dottori con quasi duemila assistiti o ad assistere a una serie di staffette di dottori con incarichi provvisori, senza contare le telefonate che vanno spesso a vuoto e le lunghe code davanti agli ambulatori. Per quanto riguarda i pediatri, invece, sono tre i posti da riempire tra Oderzo, Chiarano e Asolo. «I numeri ad oggi sono questi -conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca- l’inserimento dei nuovi medici di famiglia potrà diventare effettivo nel giro di un mese». «La situazione resta complessa -aggiunge- grazie all’aumento dei posti nelle scuole di specialità, però, prevediamo che tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 possano arrivare oltre 300 nuovi medici. Un numero che potrà risolvere buona parte dei problemi attuali».



LA MAPPA DEI BUCHI

La mappa dei buchi dice che dopo le ultime assegnazioni mancano ancora 11 medici di famiglia titolari solo nell’ambito che comprende Mogliano, Casale, Casier, Preganziol e Zero Branco. Di seguito, ne mancano 7 nella zona di Altivole, Castello di Godego, Loria e Riese Pio X. E poi 6 tra Castelfranco, Resana e Vedelago. Altri 6 nell’area di Codognè, Gaiarine, Mareno e Vazzola. Il quadro è infine completato, almeno per quanti riguarda i buchi multipli, dai 5 posti vacanti tra Conegliano, San Vendemiano e San Pietro di Feletto. Altri 5 nell’ambito che comprende i paesi di Pieve di Soligo, Cison, Farra, Follina, Miane, Moriago, Refrontolo e Sernaglia. E 4 sia nell’ambito di Paese, Quinto, Ponzano, Istrana e Morgano che in quello di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo. Nell’ultimo periodo alcune zone sono state coperte grazie agli specializzandi. Si parla però di meno di cinque incarichi, rispetto al totale di oltre 500 medici di famiglia operanti nella Marca. E la loro posizione ora è pure sub iudice. La nuova legge regionale ha consentito agli specializzandi di superare il limite di 650 pazienti: quelli al primo anno della scuola di formazione specifica in medicina generale possono arrivare a 1.000 e quelli al secondo e al terzo anno a 1.200. Adesso però il governo ha impugnato la legge. Di conseguenza si rischia di perdere anche quei pochi specializzandi già entrati negli ambulatori. «Ma per il momento continuiamo a contare sulla loro attività» specifica Benazzi. Sono invece undici le zone della Marca nelle quali stanno per arrivare nuovi medici di famiglia.



ULTIME ASSEGNAZIONI

Le ultime assegnazioni porteranno 4 dottori nell’ambito di Treviso, Silea e San Biagio. Si tratta di Marina Zambon, Letizia Sartori, Alfredo Franzè e Aurelio Piazza. In questo modo sono stati coperti tutti gli ambulatori del capoluogo. A mitigare il numero di posti vacanti nella zona di Mogliano c’è l’annunciato arrivo di 3 nuovi medici: Alessandro Zambon, Paola Minasi e Deborah Savarese. Altri 3 sono stati destinati a Montebelluna, Caerano e Trevignano: Paolo Piazza, Massimo Minni e Fortunato Costanzo. Per chiudere, ci sono due nuovi medici per la zona di Villorba, Spresiano, Povegliano e Arcade (Attilio Cicinelli e Mariano Montuori), uno per l’ambito di Monastier, Roncade e Zenson (Fabiano Bocchi), due per l’area di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago (Giulia Cesca e Cecilia Boccato), uno per Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregola e Sarmede (Luigi Marino), uno per Codognè, Gaiarine, Mareno e Vazzola (Gabriella Flaccavento), uno per Godega, Orsago e San Fiori (Domenico Landro), uno per Valdobbiadene, Vidor, Cornuda, Crocetta, Pederobba e Segusino (Annette Boscarini) e uno per Giavera, Nervesa e Volpago (Francesca Bernardi). Sul fronte dei pediatri, infine, ne arriveranno 2 di nuovi a Castelfranco (Giada Biddeci e Giulia Geranio) e uno a Treviso (Michele Fusilli), Carbonera (Giulia Facchina), Paese (Roberta Ponti) e Casier (Anna Pelosin).