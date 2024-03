Pernottare a Venezia in una gondola per due: nuova frontiera del turismo? No, è solo l'ultimo pesce d'aprile

VENEZIA - Anche l'ultima frontiera del turismo a Venezia sembra essere stata abbattuta. Non solo una quantità enorme di appartamenti è uscita dal mercato residenziale per accogliere turisti da tutto il mondo che preferiscono vivere come i "locals" piuttosto di avere l'esperienza della camera d'albergo, per quanto lussuosa o particolare questa possa essere.

Sembra l'ultima spiaggia di un turismo invasivo che ha snaturato Venezia e potrebbe essere anche probabile, un giorno o l'altro. Per ora, però, è solo un pesce d'aprile di quei burloni di Venessia.com, che hanno architettato per bene il tutto con immagini e persino un video che spiega come prenotare sui più famosi portali del turismo fai da te.

«Prova l'ebbrezza del camping lagunare - si legge nel Pesce di Venessia - approfitta di questa offerta che si oppone allo sfratto residenziale e sentiti come un vero nobile veneziano. Fare pernottare gli ospiti in gondola, un tempo mezzo di trasporto quotidiano dei veneziani più abbienti, sarà la svolta per il colossale portale che sembra muovere i primi passi (finalmente) verso una più profonda sensibilizzazione del territorio e la comunità locale già in sofferenza per lo spopolamento.

La gondola - prosegue la nota - è certificata come unità abitativa e con un leggero sovrapprezzo si può avere un gondoliere che vi porta in giro per i canali. Garanzia soddisfatti o rimborsati».

Forse qualcuno potrebbe persino essere portato a cliccare su Booking o Airbnb per prenotare una romantica esperienza in gondola, con o senza gondoliere. Per il momento, però, tutto questo rimane confinato negli spazi dell'effimera burla del Primo Aprile.

Con la speranza, aggiungiamo, che non si possa avverare mai