Schianto mortale. «Prove ignorate o scomparse: alla guida non c'era Mattia»

di Gabriele Pipia

RIESE PIO X (TREVISO) - Abitavano nella stessa strada, si conoscevano fin da bambini e quel maledetto martedì sera stavano andando assieme a una grande festa., tre brillanti amici della Padova bene,che sconvolse l'intera città. Quattordici anni dopo il caso è ancora aperto. Le due famiglie, che la notte del 5 aprile 2005 si trovarono abbracciate a piangere sullo stesso asfalto, hanno interrotto ogni rapporto. I genitori di Mattia non si danno pace e continuano a porsi una martellante domanda:che si accartocciò fuori strada nel comune di Riese Pio X? Secondo i giudici della Corte d'Appello di Venezia alla guida c'era proprio, in possesso del foglio rosa, ma i suoi genitori scuotono la testa. «Al volante non c'era lui, ne siamo certi. Alcune prove sono state ignorate e altre sono scomparse. Ma noi vogliamo solo conoscere la verità» sospirano dopo aver