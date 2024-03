Mare Fuori a Treviso, Serena Codato (Gemma) alle vittime di violenza: «Vanno capite, non giudicate». Francesco Panarella (Cucciolo) e i bulli: «Ci sono passato anch'io, non siete soli»

di Lucia Russo

TREVISO - Mare Fuori a Treviso. Protagonisti della serata di oggi, 23 marzo, al museo di Santa Caterina in occasione di Treviso Giallo, sono stati Serena Codato e Francesco Panarella (nella serie tv Gemma e Cucciolo) e Maurizio Careddu, sceneggiatore e autore della serie.

Con loro abbiamo approfondito i loro personaggi e come questi si intreccino con le loro vite.

Serena Codato nella serie tv è Gemma, vittima di un amore possessivo e di violenza da parte di un uomo che lascia ma poi riprende. Una situazione che è nelle cronache quotidiane e che sempre più spesso sfocia in violenza, maltrattamenti e femminicidi. «Le vittime di violenza di genere non vanno giudicate, vanno capite e aiutate», afferma l'attrice originaria di Mestre.

Francesco Panarella è invece Cucciolo, tra i bulli dell'Ipm che però nasconde dietro al suo "essere grosso" il segreto dell'essere omosessuale. Quando lo rivelerà verrà preso di mira e Milos, con cui intratteneva una relazione, lo rinnegherà così come, nelle prime battute, suo fratello Micciarella. Il messaggio è universale: «Ragazzi non siete soli», afferma l'attore.

Stagioni sempre più in crescendo che indagano temi importanti proprio come il bullismo e la violenza di genere. Ma soprattutto non dimenticano la voglia di riscatto dei protagonisti: «Se si fa qualche sbaglio, ci può stare all'interno di un'età problematica, l'importante è saper ripartire e mettersi in carreggiata», afferma Maurizio Careddu.