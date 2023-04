MONTEBELLUNA - Tutto in una notte. Dal tramonto all’alba, in uno scenario da favola com’è il vecchio cimitero di Montebelluna. Un luogo dell’anima, che l’associazione “ Combin A zioni ” è determinata a recuperare e che, quest’anno, rappresenta l’ambientazione di un film davvero speciale. Un film che rappresent a il punto d’arrivo di un progetto cui stanno lavorando, con “ Combin A zioni ” , ben 1600 studenti di Montebelluna e del comprensorio. Responsabile è il regista Marco Zuin oltre a un pool di professionisti impegnati nel progetto “Beauty Storytellers. Se si insegnasse la bellezza”. Inizio riprese a metà maggio.

I RAGAZZI

L’iniziativa, che vede impegnati, fra gli altri, Marco Cortesi e Mara Moschini, e un professionista per ogni masterclass (in particolare Dimitri Feltrin per video making, Alessandra Gonnella per regia e Matteo Calore per direzione della fotografia), coinvolge 10 istituti scolastici della zona di Montebelluna, dalle elementari alle secondarie di primo e secondo grado. I deato in collaborazione con il Cineforum Gagliardi e col Cinema Italia Eden, il progetto punta ad approfondire il legame tra bellezza e cittadinanza attiva , nella speranza che l’esperienza della bellezza possa contribuire a formare cittadini migliori. E’ stato presentato dall’associazione CombinAzioni e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. « Si tratta di un lavoro trasversale -spiega il regista Marco Zuin- in cui i ragazzi delle elementari si occupano di titoli di testa e di coda , dato che le animazioni prenderanno spunto dai disegni e idee nate durante i laboratori in classe, quelli delle medie della colonna sonora, quelli delle superiori sono invece gli interpreti e gli autori. Finora sono arrivate 95 candidature per le otto master class che si sono svolte nel mese di marzo, una ventina di ragazzi farà parte della troupe cinematografica. Tre sono le parti principali » .

