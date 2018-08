Maria, morta a 5 giorni dal parto: medici e infermieri dallo psicologo

di Lina Paronetto

TREVISO - Unche ha colpito medici e infermieri. Mentre la famiglia di Maria Buso, la mamma di 39 anni morta cinque giorni dopo aver dato alla luce i suoi gemellini , cerca di affrontare lo strazio per una tragedia immensa, inaspettata, il personale dei reparti di Ostetricia - Ginecologia e Rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello, provato da, chiede aiuto a uno specialista per rielaborare quello che è successo e riacquistare almeno un po’ di serenità. Maria si è spenta mercoledì: quando la fine si avvicinava, le operatrici del Nido non le hanno portato in camera i suoi figli, Alice e Filippo, per allattarli, come si fa gioiosamente con le neo mamme. Glieli hanno portati perchè potesse averli accanto mentre si spegneva. E questo non può che devastare chi ogni giorno lavora per far sbocciare la vita.