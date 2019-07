Maltempo. Chicchi di grandine come palline da tennis a Cordignano /Foto

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio pannelli fotovoltaici per un fulmine a San Fior, in via Cadore. A Godega di Sant'Urbano, in via Martiri della Libertà, un albero ha preso fuoco dopo che un fulmine gli si è abbattuto contro. A Colle Umberto, via Campion, sempre un fulmine ha dato via al rogo di una rotoballa di fieno.



STRARIPATO IL MESCHIO A SAN GIACOMO DI VEGLIA - Sul posto i vigili del fuoco con il sindaco.

TREVISO - Il cambio di tempo previsto tra sabato 6 luglio e domenica 7 si è già mostrato con violenza nel Trevigiano: nella Marca si sono scatenati temporali nel pomeriggio di sabato che hanno rovesciato sul territorio grandine, fulmini e pioggia, in particolare nella Sinistra Piave e a Colle Umberto. Da segnalare la grandinata che a Cordignano ha fatto cadere a terra chicci grandi come palline da ping-pong e in alcuni casi da tennis. Molte le auto danneggiate. A Fregona alle 18.30 il maltempo ha mandato in tilt la rete elettrica, lasciando al buio per un’ora circa le utenze delle località Piai, Sonego e Ciser.