Maltempo, blackout e sottopassi allagati. Allertata anche la Protezione civile, la zona dell'Emisfero è rimasta a lungo senza elettricità

TREVISO - Alberi caduti, sottopassi e scantinati allagati, strade diventate corsi d'acqua, ampie zone di Silea al buio per improvvisi cali di corrente.

Il forte temporale che ieri sera si è abbattuto su Treviso e sul resto della provincia ha provocato danni e forti disagi ovunque. Sono state un centinaio le telefonate arrivate al comando dei Vigili del Fuoco e almeno quaranta gli interventi fatti tra città, comuni vicini e Pedemontana dove a creare problemi sono stati soprattutto gli alberi caduti e quelli pericolanti. La situazione più critica, come detto, a Silea: le zone che costeggiano il Sile sono andate velocemente sott'acqua. Nell'osteria dalla Nea l'acqua è arrivata fino al salone dove stavano cenando molti clienti. Qualcuno, spaventato anche dalle fortissime raffiche di vento e dagli scrosci di pioggia, ha preferito pagare il conto e andarsene in fretta. Il livello del Sile è salito ma, fortunatamente, i danni sono stati limitati. Allagamenti anche in alcune zone di Spresiano e nel sottopasso di Catena di Villorba.



SENZA LUCE

Il disagio più grosso a Silea è arrivato dalla corrente elettrica saltata in tante vie. La zona attorno all'Emisfero è sprofondata nel buio; via Posta invece è stata invasa dall'acqua: impressionante il piccolo video postato da una residente che mostrava un vero e proprio torrente là dove, qualche minuto prima, c'erano strada e auto parcheggiate. Allagato anche il sottopasso al confine con Carbonera. Il sindaco Rossella Cendron si è subito attivata con la Protezione Civile per tenere sotto controllo la situazione e, soprattutto, per verificare che in tutto il territorio comunale fosse tornata l'energia elettrica.



ALLARME

Protezione Civile subito allertata anche a Treviso dal sindaco Mario Conte. In città pioggia e vento hanno lasciato il segno. Il piccolo sottopasso di Selvana è andata sotto acqua: verso le 21 era impossibile attraversarlo. All'incrocio tra viale Monfenera e viale della Repubblica, poco prima del semaforo, un grosso ramo si è staccato da un albero mancando di poco un'auto di passaggio: incolumi ma spaventatissimi i passeggeri. I volontari della Protezione Civile hanno tenuto sotto controllo, come sempre in questi casi, le principali vie d'accesso alla città, i sottopassi e sono intervenuti seguendo le indicazioni in arrivo dalla centrale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. A Mogliano invece, verso le 20, si è verificato un piccolo incidente all'altezza di via Marignano. Per colpa dell'asfalto bagnato dai primi scrosci, e dall'imprudenza di un automobilista sbucato all'improvviso da una laterale proprio mentre da Treviso stava arrivando un'altra auto. Per evitare l'impatto il secondo mezzo ha sterzato ma, scivolando per via della pioggia, è finito nel fosso. Fortunatamente il conducente se l'è cavata solo con qualche escoriazione. L'auto che ha causato l'incidente non si è fermata per prestare soccorso. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi.