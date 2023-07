Malore improvviso mentre è dall'ottico a Segusino, 48enne colpito da un arresto cardiaco

SEGUSINO (TREVISO) - Malore improvviso per un uomo di 48 anni: è grave. Stando ai primi accertamenti, l'uomo classe 1975 si trovava all'interno del punto vendita laboratorio ottico Cimolato di via Monte Grappa a Segusino quando, intorno alle 13 di oggi, 31 luglio, è stato colpito da un arresto cardiaco. Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti con un'automedica e un'ambulanza arrivata da Montebelluna e l'elisoccorso da Treviso. I sanitari hanno utilizzato a lungo il defibrillatore per rianimare l'uomo.