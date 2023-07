Malore improvviso, Alessandro si accascia e muore a 16 anni: la nonna lo trova senza vita in giardino

Un ragazzino di 16 anni, Alessandro Cerritelli, è morto ieri ad Alanno, in provincia di Pescara, stroncato da un improvviso malore.

Il dramma è avvenuto subito dopo pranzo. La nonna stava rassettando la cucina e il ragazzo era uscito in giardino per un'incombenza domestica.

Alessandro morto a 16 anni

La nonna, non vedendolo tornare, è andata a cercarlo e ha trovato il ragazzino senza vita. Stroncato da un malore. Probabilmente verrà eseguita l'autopsia ma sul decesso per cause naturali non ci sono dubbi. Alessandro era un ragazzo studioso ed amichevole. In tanti in paese lo ricordano per le sue doti di bravissimo ragazzo. Non ancora fissata la data del funerale.