Incendio ad Altivole. Due villette a fuoco, proprietaria colta da malore. Le fiamme partite da un'auto parcheggiata nel garage

ALTIVOLE (TREVISO) - Auto a fuoco in garage, le fiamme intaccano due villette, di cui una temporaneamente inagibile. La proprietaria sviene per lo choc e finisce al pronto soccorso. È il bilancio dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri, in via Barco. La chiamata ai vigili del fuoco è scattata poco dopo le 18. Il rogo è partito dall'auto parcheggiata nel garage collocato tra due abitazioni. Si tratta di una vettura a benzina, vittima forse di un cortocircuito o di un guasto. Le fiamme si sono propagate in breve tempo anche alle abitazioni, intaccandone il cappotto e poi su su fino al tetto. Ad avere la peggio è stata quella di Nicola Bresolin e della moglie, titolari della pizzeria Senza Tempo di San Vito di Altivole e proprietari anche della vettura che da cui è partito il rogo. La moglie ha avuto un malore quando ha visto le fiamme e la colonna di fumo.

Il marito era al lavoro nel locale affacciato su via Asolana. I bambini, fortunatamente erano via con i nonni.



LE OPERAZIONI

In pochi minuti sono intervenute sul posto tre squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Castelfranco, Montebelluna e Asolo. A dare manforte anche l'autoscala inviata da Treviso. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che divorassero gli edifici. I danni sono comunque ingenti, soprattutto per il titolare della pizzeria. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno soccorso la signora colpita da malore e l'hanno accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente non ha riportato ustioni né si è intossicata con il fumo, ma è riuscita a uscire prima che l'abitazione potesse trasformarsi in una trappola di fuoco. A tarda sera i vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Soltanto nelle prossime ora sarà possibile fare una conta dei danni e approfondire le cause dell'incendio, di natura accidentale dai primi riscontri.



LA SOLIDARIETA'

In via Barco, una zona residenziale vicina al centro, si sono precipitati anche gli assessori Stefano Gallina e Andrea Folador per sincerarsi della situazione e portare una parola di conforto ai loro concittadini colpiti dalla sventura. «Siamo vicini alle famiglie coinvolte - afferma Gallina - e, come Comune, restiamo a disposizione se avessero bisogno di aiuto». (Video Felice De Sena, Nuove Tecniche)