SELVAZZANO - É ricoverato in ospedale dopo aver respirato del monossido di carbonio sprigionatosi da un principio d'incendio che si è sviluppato nella sua abitazione. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, 15 marzo, da un anziano in un'abitazione in centro a Selvazzano.

I FATTI

L'incidente è accaduto intorno alle 14 in un condominio di via Veronese dove un uomo di 82 anni aveva dimenticato una padella sul fuoco che si è incendiata sprigionando un intenso fumo che rapidamente ha avvolto l'ambiente in cui si trovava. Nell'immediato a soccorrere l'anziano è stato un vicino e, subito dopo, i carabinieri della stazione di Selvazzano con il comandante Nicola Florio che, trovandosi a pochi metri di distanza dal condomino, sono corsi a piedi per raggiungere rapidamente l'abitazione.

Poco prima l'anziano, che si trovava nel suo appartamento al piano rialzato del piccolo condomino, aveva acceso uno dei fornelli del piano cottura e sul fuoco aveva messo una padella per cucinarsi il pranzo. Ma preso da altro si è probabilmente dimenticato del fuoco acceso e la padella si è incendiata.

Con il passare dei minuti l'intenso fumo ha rapidamente saturato il piccolo ambiente della cucina dove l'aria è diventata irrespirabile, tanto che l'anziano è stato travato in uno stato di intorpidimento dai primi sanitari che l'hanno soccorso. La fortuna ha voluto che all'ora di pranzo anche alcuni condomini si trovassero a casa accorgendosi del forte odore di fumo acre che arrivava dall'appartamento dell'anziano.

I SOCCORSI

Subito è scattato l'allarme e, mentre uno dei vicini riusciva ad accedere all'appartamento, sono arrivati sul posto anche i carabinieri. Insieme hanno trasportato l'anziano fuori dall'appartamento allontanandolo dall'ambiente che nel frattempo si era impregnato di fumo.

Trasportato all'esterno l'ottantaduenne è stato assistito e monitorato in attesa dell'arrivo sul posto dell'ambulanza.

Intanto all'interno dell'appartamento è stato spento il fornello, sono state aperte le finestre e chiuso il gas in via preventiva. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno preso in cura l'anziano. Verificate le sue condizioni è stato poi trasportato all'ospedale per alcuni accertamenti e per tenere controllata e monitorata la sua situazione. L'uomo infatti ha respirato del monossido di carbonio, ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.

IL RISCHIO

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'appartamento. Si è trattato di fatto di un principio d'incendio, a creare pericolo è stato l'intenso fumo acre che si è sprigionato dalla pentola andata a fuoco.