BREDA DI PIAVE - Quando la notizia si è diffusa a Breda, nessuno voleva credere che ad andarsene fosse stato Alessandro Carlesso, 74 anni. Un male improvviso lo ha strappato alla sua famiglia, dopo che un paio di mesi fa aveva superato un delicato intervento al cuore. Alessandro, per tutti "Sandro", a Breda era molto conosciuto. E non soltanto perché il suo nome era legato all'attività di imprenditore metalmeccanico, ma anche per la sua sobrietà nello stile di vita e la presenza in diverse attività sociali dove ha saputo dimostrare una grande nobiltà d'animo, che dissimulava spesso dietro un carattere che poteva apparire burbero ma alla fine ripiegava sempre su un sorriso. La domenica, dopo la messa, lo si incontrava al bar centrale dove giocava a carte e chiacchierava con tutti e di tutto.

LA VITA

Nato nella storica, grande famiglia Carlesso, da ragazzo aveva lavorato le campagne di famiglia ma poi aveva trovato occupazione in un'azienda della zona che realizzava impianti di aspirazione. Il suo spirito imprenditoriale lo portò a crearsi, dapprima con un cugino, poi da solo, una azienda a Vacil di Breda che gestiva accompagnato dalla moglie Doretta Camolese, che aveva sposato nel 1973. A Breda Sandro era il vicepresidente degli Artiglieri, associazione che onorava con spirito di corpo e ne seguiva il percorso mettendo sempre il suo contributo. In parrocchia, in qualità di membro del Cpae, ha offerto la propria fattiva collaborazione, in particolare nelle iniziative per i ragazzi e i bambini, soprattutto nei Grest. Ha partecipato anche alla società di calcio, soprattutto nel periodo in cui i campionati l'avevano portata in alto.

L'ULTIMO SALUTO

Sandro lascia la moglie, le figlie Pamela e Mariasole, i generi il nipote Filippo a cui era legatissimo, il fratello Gianni e tantissimi parenti. I funerali verranno celebrati nella "sua" chiesa di Breda lunedì 8 gennaio alle 10.30. La salma verrà poi tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Breda. Un rosario verrà recitato domenica 7 gennaio alle 18.00, in parrocchia.