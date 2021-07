Malore in immersione, muore subacqueo trevigiano in Sardegna

CAGLIARI - Un sub è morto oggi, 19 luglio, durante un'immersione al largo di Torre delle Stelle, località turistica sulla costa sud orientale della Sardegna. La vittima è Fabio Pavan, 55 anni, istruttore sub di Treviso, in vacanza con la famiglia a Villasimius. Da quanto si apprende, il turista era partito con altre otto persone con un'imbarcazione di un diving di Villasimius, diretti appunto a Torre delle Stelle. Dovevano immergersi per raggiungere il relitto Isonzo che si trova tra i 40 e i 50 metri di profondità.

Arrivati nel punto prestabilito si sono tuffati. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, se Pavan si sia sentito male in discesa o in risalita. Alcuni degli altri sub che si trovavano accanto a lui lo hanno subito soccorso. Dall'imbarcazione è partita la richiesta d'aiuto, mentre venivano praticate già a bordo le manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivati due mezzi della capitaneria di porto di Cagliari e Villasimius e l'Elisoccorso del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare.