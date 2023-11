Selva del Montello. Malore mentre partecipa ad un raduno di fuoristrada tra i boschi, morto sul colpo

SELVA DEL MONTELLO (TREVISO) - Malore durante un raduno di fuoristrada, partecipante morto sul colpo. Tragedia questa mattina, 18 novembre, a Selva del Montello, in mezzo ai boschi, dove si stava tenendo un raduno di fuoristrada. All'improvviso un partecipante si è sentito male intorno alla presa 9. Difficoltoso l'arrivo dei soccorsi visto il luogo in cui è successo. Sul posto l'elicottero di Treviso, l'automedica e l'ambulanza del Suem di Montebelluna e il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Inutili le manovredi rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Stando ai primi accertamenti, pare che sia stato colto da un arresto cardiaco.