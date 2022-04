Malore in auto, guardia giurata stroncata davanti alla Canottieri

TREVISO - Malore in auto, guardia giurata stroncata. Il dramma si è consumato ieri sera, 25 aprile, a Treviso, in via Tezzone davanti alla sede dei Canottieri del Sile. A dare l'allarme, poco prima delle 22, è stato un passante che si è accorto del corpo accasciato dentro l'auto di servizio. I soccorsi sono stati tempestivi ma il vigilante era già morto. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, causato probabilmente da un infarto.