MANIAGO - Un operaio manigahese impegnato come operaio alla Zml, il colosso siderurgico del gruppo Cividale, è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo un malore. Ancora da chiarire le circostanze e le cause del malore. L'uomo, di 46 anni, è stato soccorso da un amico. Rischia la vita.