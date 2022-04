Stroncato da un malore nel campo da calcio: il custode si accascia e muore davanti agli atleti

FOLLINA - Arresto cardiaco nel campo da calcio: Giancarlo Lovisotto, 63 anni, storico collaboratore della Follinese Calcio, si accascia e muore sotto gli occhi degli atleti. A nulla sono servite le manovre di rianimazione: il malore gli è stato fatale. Il dramma si è consumato oggi pomeriggio, 8 aprile, verso le 16.40 a Follina, nell'impianto sportivo di via Paoletti. Proprio mentre Lovisotto,pensionato dopo una vita da operaio in una fabbrica di verniciature, stava accogliendo in campo gli atleti Juniores. All'improvviso è stramazzato a terra. Stava parlando con un dirigente della società quando il suo cuore ha smesso di battere. La chiamata ai soccorsi è stata immediata: l'ambulanza del Suem 118 è arrivata in pochi minuti e sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. I sanitari lo hanno rianimato a lungo. Invano. Sul posto si sono precipitati il sindaco Mario Collet e il presidente della società di calcio Mimmo D'Agostino.