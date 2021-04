ODERZO - Cordoglio in città per la morte di Luigi Gardin, 86 anni, volto notissimo anche per il suo impegno civico. Era stato consigliere comunale con i sindaci Zulian e Covre negli anni Novanta, eletto nella lista del Partito Repubblicano. Godeva di buona salute, nulla che facesse presumere l'infarto fulmineo che l'ha colpito e che domenica scorsa gli è stato fatale. Un uomo schietto, sagace, che non le mandava a dire, sempre sincero e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati