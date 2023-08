Laureata con una tesi sul fenomeno Imoco Volley, l'idea della tifosa gialloblù Ludovica: «Sport e flussi turistici»

TREVISO - La Prosecco Doc Imoco come argomento di tesi, perch é lo sport, e in questo caso la pallavolo, non si limita solo al campo ma può avere sbocchi in tanti ambiti. Così Ludovica Cuzzuol, giovane studentessa trevigiana del corso di International Tourism & Leisure Studies all ’Università di Bologna, ha deciso di chiudere il proprio percorso di studi con una tesi a tema Imoco Volley sfruttando appieno una grande passione per la pallavolo, e in particolare per Conegliano. « Fin da piccola ho sempre avuto una grande passione per il volley - racconta Ludovica - H o fatto la trafila delle giovanili e gioco tuttora, anche se solo per piacere » . A far scattare la scintilla definitiva, il primo match al Palaverde per assistere a una partita della Prosecco Doc: « Una squadra che mi ha fatto innamorare, ho fatto impazzire i miei genitori per farmi portare alle partite in casa di Conegliano. Poi - prosegue Ludovica - sono entrata a far parte della gioventù gialloblù, partecipando anche a tante trasferte » .



L’IDEA

Una passione tramutata in un’idea, costruire la propria tesi legandola alla propria esperienza di tifosa: « Mi sono interessata su come lo sport potesse creare flussi di turismo, negli anni frequentando il Palaverde ho conosciuto tanta gente, tra cui il p residente Garbellotto, che assieme alla Lega Volley Femminile ha svolto un ruolo fondamentale per permettermi di raccogliere dati ed effettuare analisi per la tesi. Ho conosciuto tanti tifosi, anche Paolo Giovannini (ex social media manager della Prosecco Doc, ndr) » . Ma il legame con il volley e con lo sport ovviamente non è finito con la proclamazione avvenuta a luglio, perch é Ludovica attualmente si trova a Monza per gli Europei: « Sto svolgendo il ruolo di accompagnatrice della nazionale bulgara (allenata dall’italiano Lorenzo Miceli, ndr) per fare da intermediaria tra nazionale e organizzazione. Poi inizierò il Master SBS in Ghirada, mi piacerebbe avere un futuro nel mondo dello sport » .



IL TIFO

Da appassionata poi non poteva mancare una chiosa sulla prossima stagione, su un campionato che appare più combattuto che mai: « Sono contenta che Conegliano sia riuscita a vincere il titolo la scorsa stagione, perch é penso che il prossimo anno sulla carta sarà ancora più difficile. La squadra però è rodata e aver cambiato poco in sede di mercato potrebbe essere un punto a favore, inoltre abbiamo in squadra libero , palleggi atrice e opposto più forti al mondo, il nostr o ‘asse vincente’. E, perch é no, speriamo di prenderci una rivincita in Champions League » , l’augurio della neo-laureata Ludovica Cuzzuol.