Borso del Grappa. Rubati 12 metri del tappeto di lancio dei parapendii: «Gesto gravissimo» Video

di Gabriele Zanchin

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Brutta sorpresa per il Consorzio “Vivere il Grappa” che gestisce l’attività del volo libero a Borso del Grappa. Ieri mattina alcuni appassionati si sono accorti che dal decollo “Bepi Tappeti” al 17 tornante della strada Giardino di Borso era stata rubata una buona porzione del tappeto sintetico necessario ai piloti per avere “grip” nel momento del decollo. Oggi il presidente del Consorzio Vivere il Grappa Emanuele Reginato formulerà la denuncia verso ignoti ai carabinieri di Pieve del Grappa.



L’ACCADUTO

In pratica ignoti, probabilmente nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio, hanno “strappato” la bellezza di 12 metri di tappeto sintetico mettendo praticamente fuori uso il decollo di Borso del Grappa. «Se ne sono accorti stamattina (ieri mattina, ndr) alcuni appassionati che si sono recati sul posto per decollare - spiega Fausto Bosa del Consorzio Vivere il Grappa - subito abbiamo pensato a un atto vandalico, non sarebbe la prima volta.

Poi però non abbiamo scartato l’ipotesi del furto perché quel tappeto sintetico potrebbe essere appetibile».



LA CONDANNA

Bosa non nasconde tutto il rammarico per il gesto: «Per noi è un atto grave perché oltre al valore in sé c’è anche il lavoro di tanti appassionati e volontari che lo sistemano nei vari decolli. Questo tappeto sintetico è importante per i piloti perché da una certa sicurezza proprio al momento del decollo. Ora purtroppo questo decollo di Borso è inagibile recando anche un danno agli sportivi”. La speranza è che rimanga un episodio isolato, pur grave ma isolato, anche perché è la prima volta che si verifica questo tipo di danneggiamento o furto nei siti di decollo del volo libero.