QUINTO DI TREVISO - «Ho visto che i cassetti degli armadi erano stati aperti e tutte le nostre cose buttate per terra. Sono stata colta dalla paura. Sono corsa da papà e questa notte (la notte di San Silvestro) non sono riuscita a dormire. Ci ho provato, ma ad ogni più piccolo rumore sobbalzavo. E mi svegliavo. Ho preso tanta paura». È questo il racconto di una 15enne, la cui casa a Quinto è stata svaligiata sabato sera, poco prima delle 21, dai ladri.

Torna a casa con il papà e trova la casa a soqquadro

Quando la ragazza ha fatto ritorno a casa assieme al padre, l’amara sorpresa. Una finestra del piano rialzato era stata forzata, hanno tirato su la tapparella e poi sono entrati. Hanno messo tutto a soqquadro, soprattutto nelle stanze da letto. E hanno portato via dei contanti che hanno trovato nella camera della ragazzina. Prima di uscire indisturbati dall’appartamento, si sono portati via 6 bottiglie di vino. Amaro il commento del genitore: «Siamo impotenti di fronte a queste incursioni. Hanno fatto quello che hanno voluto nelle stanze, nel corridoio e in cucina. Come possiamo difenderci». L’uomo poi ricorda che i malviventi due mesi fa sono entrati in casa, dalla signora che abita al piano di sopra. «Sono entrati dal portoncino principale che è spesso aperto e poi si sono introdotti a casa sua». Quinto è zona bersagliata dai furti. Altri colpi erano stati messi a segno nelle settimane precedenti in via Guizza e in via Giorgione. Ma un po’ tutti i Comuni della Marca sono presi di mira da bande di ladri, spesso trasfertiste, che battono a tappeto una zona e poi scompaiono nel nulla.

A Roncade, tentano il colpo su un'auto

Un altro strano tentativo di furto è stato fatto a Roncade dove i soliti ignoti sono entrati in una delle abitazioni di via Casaria e hanno adocchiato una Ford Fiesta parcheggiata in giardino. «Hanno tentato di rubarla, ma l’auto ha un problema con la batteria. Quindi sono stati costretti a desistere» racconta la proprietaria. La sfortuna, in questo caso, ha giocato un brutto tiro ai ladri che altrimenti sarebbero riusciti nell’intento. Nessuno ha visto nulla, se non la proprietaria che, tornata a casa, ha trovato la portiera della sua auto forzata. Ed è pronta a fare denuncia dai carabinieri.