SAN BIAGIO - San Biagio e le sue frazioni battute palmo a palmo da una banda di ladri che, tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, è entrata in sei case per svaligiarle. In via Bosco a Rovarè, i due anziani coniugi erano in casa quando la banda è entrata e ha fatto razzia. «Ci hanno portato via perfino le nostre fedi» dice Antonia, 82enne, con la voce rotta dal pianto. Era con il marito di 90 anni. Nel suo caso i malviventi, per salire al primo piano, hanno utilizzato una scala che avevano trovato nel ripostiglio. Poi, una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro, aperto cassetti, setacciato gli interni alla ricerca di soldi e oro. «Abbiamo trovato il disastro ma, per fortuna, non ci siamo trovati faccia a faccia con i ladri» dice Antonia. Che ammette, sconsolata: «Quanta amarezza, vedere tutte i ricordi di una vita portati via da gente senza scrupoli». Nella casa di fianco, sempre in via Bosco, marito e moglie stavano guardando la televisione. «Saranno state le 20. Sono entrati da una finestra al piano terra e noi non abbiamo sentito nulla. Penso che si siano tolti le scarpe. Hanno portato via gli ori che avevo regalato a mia moglie quando eravamo fidanzati». Il rammarico è tanto: «Non siamo al sicuro nemmeno a casa nostra».



IL BILANCIO

Il bilancio di tre giorni di incursioni è pesante, se non dal punto di vista economico - perchè il bottino non è stato ingente - quantomeno dal lato dell’allarme sicurezza. Le indagini sono seguite dai carabinieri di San Biagio che sono intervenuti la Vigilia di Natale, attorno alle 17, in una casa in via Tito Speri dove sono stati portati via monili in oro e orologi. Il giorno di Natale in vicolo Ossario a Fagarè, in mattinata, il furto è stato solo tentato. Poi, a Santo Stefano, altro tentativo di furto in via Madonna. Altri furti in via Rosi e in via Pascoli, a Rovarè. «Sono entrati ma per fortuna, oltre ai danni agli infissi, non hanno portato via nulla. La vicina di casa ha detto che ha visto un furgoncino con tre persone a bordo che pattugliava la mia strada da tre giorni» dice un altro residente che ha già fatto denuncia ai carabinieri.



IL SINDACO

Il sindaco Valentina Pillon porta la sua vicinanza alle vittime. «L’amministrazione è in contatto con polizia locale e carabinieri che intensificheranno i controlli - dice - Il numero dei furti subiti fino ad oggi rispetto ai Comuni limitrofi non deve destare allarmismo ma ciò non toglie che con il nuovo anno l’amministrazione farà investimenti appropriati per aumentare le telecamere». Mentre sono previste riunioni per intensificare il controllo di vicinato a tutte le frazioni e al centro del Comune.