Ladri armati di smerigliatrici e flessibili: assalto alle casseforti delle case. Raffica di furti a Paese,Carbonera e Preganziol

Assalto dei ladri nelle case durante questo fine settimana. Le zone della provincia di Treviso prese di mira da parte dei banditi sono nei comuni di Paese, Carbonera e Preganziol.

Banda delle cassaforti in azione

I furti si sono verificati in abitazioni private e il bottino è ancora da quantificare.

La banda di ladri che ha colpito nelle case dell'hinterland era attrezzata con smerigliatrici, flessibili e tutto l'occorrente per scassinare le casseforti e cassette di sicurezza nascoste nelle abitazioni. I malviventi si sono così assicurati di riuscire nelle loro imprese, fuggendo con nel sacco soldi contanti, orologi e gioielli.

Evitare i furti: i consigli dei carabinieri

La raccomandazione dei militari dell'Arma è quella di inserire sempre, se presente, il sistema di allarme di casa, di chiudere correttamente porte e finestre anche in caso di brevi uscite e di non tenere eccessive somme di denaro in casa, segnalando tempestivamente al "112" movimenti o presenze sospette di veicoli e persone.

Controlli nel fine settimana

Servizi di controllo del territorio rafforzati da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso in questo fine settimana sulle principali arterie di comunicazione in uscita dal Capoluogo della Marca, sia per fronteggiare comportamenti scorretti alla guida, in concomitanza con il prevedibile aumento del flusso veicolare, sia per prevenire e contrastare la commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furti in danno di aziende ed abitazioni private. Posti di controllo vengono effettuati in città e provincia, anche per monitorare le aree ritenute maggiormente sensibili e connotate da fenomeni di degrado urbano.