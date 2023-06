TREVISO - Code sulla Treviso mare? C'è chi sceglie un drastico rimedio: un weekend a Jesolo zaino in spalla rigorosamente a piedi, per assaporare appieno le bellezze della Greenway, non rimanere incolonnato e scegliere una vacanza a impatto zero sull'ambiente.

Ultima frontiera slow: a casa persino le due ruote. Perchè l'esperienza di incontro ai luoghi più vera è il cammino. Mentre sul cemento gli automobilisti respirano smog e carburante in sosta sotto il sole cocente per godere di una manciata di ore di mare, lungo la via che dal Sile sfocia nella Laguna e infine nell'Adriatico un gruppo di giovani ardimentosi ha optato per un week-end decisamente active. Ecco come Marco Colella e i suoi amici hanno organizzato il ponte del 2 giugno per godere del Litorale in una prospettiva completamente diversa. «Essendo molto appassionato di natura, attività fisica e sostenibilità io e tre miei amici - Ilenia Alessandrini e Alberto Benetton - abbiamo deciso per questo ponte del due giugno di percorrere la Greenway del Sile a piedi. Siamo partiti con zaino in spalla dalla stazione di Treviso venerdì 2 giugno ore 9.30 e siamo arrivati a Jesolo in piazza Drago alle 16.30 di sabato 3 giugno, con sosta a Quarto D'Altino nella notte a cavallo. In tutto abbiamo percorso 60 km in 11 ore e 15 con un passo medio di 5 chilometri orari».

L'IDEA

Dalla città alla pianura. Dalla pianura alla Laguna, dalla Laguna al mare. Paesaggi che cambiano aria che sa di salmastro, piante, uccelli e animali in un ambiente protetto. Non proprio per principianti ma tutto sommato fattibile, anche per l'assenza di pendenza. Inoltre il percorso ogni anno vede l'apertura di nuovi chioschi che si incaricano di sfamare e dissetare i turisti che percorrono la greenway. Resta da capire perchè i tre abbiamo scartato l'ipotesi due ruote: la Greenway in bici è bella e green. «Abbiamo deciso di percorrerla a piedi per ammirare il paesaggio con occhi diversi da quelli che la bici può darti e per far capire che Greenway apre le porte ad una nuova possibilità per tutti quelli che amano camminare: è una esperienza che consiglio a tutti e assolutamente fattibile, considerando tra l'altro anche l'assenza di dislivello». Colella ha anche calibrato l'esperienza pensando all'impatto zero che questo weekend avrebbe provocato sull'ambiente. «Tra gli altri aspetti positivi segnalo l'impatto ambientale positivo: in questo ponte del 2 giugno erano stimate 5 ore di coda verso Jesolo; ecco a noi è piaciuto molto di più passare queste 5 ore immersi nella natura seguendo il corso del fiume Sile a goderci il sole e i rumori della serenità. Camminare è salute, è benessere e anche sostenibilità».