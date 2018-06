Folle fuga in scooter per le strade di Villorba: catturati due ventenni veneziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLORBA - Fuga in scooter e poi a piedi questa notte lungo le strade di Villorba. Erano le quattro quando una volante della polizia ha notato due giovani in scooter che, appena notati i poliziotti, sono scappati. È scattato l'con manovre azzardate e corseda parte del ciclomotore, nonchédell'auto delle forze dell'ordine.Alla fine, all’altezza di via Roma, i due ragazzi a bordo hanno perso il controllo dello scooter e sono caduti a terra. Ma non si sono arresi: hanno cercato di fuggire a piedi. Il motivo? Gli agenti lo hanno scoperto dopo averli catturati, dopo una breve colluttazione: il conducente del mezzo, I.M.,non aveva alcun titolo di guida e, nascosto in un calzino, aveva circa 3 grammi di sostanza stupefacente. Il ventenne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alle contestazioni previste per le violazioni al codice della strada. L’altro ragazzo a bordo,, è stato invece denunciato in stato di libertà per igli stessi reati, nonché per violazione dell’art. 4 Legge 1 10/1975, in quanto trovato in possesso di uncon una lama di circa 10 centimetri.