Si schianta nella notte contro un muretto: grave un 26enne

TREVIGNANO - Ancora un sabato sera con incidenti stradali nella Marca. Due auto uscite di strada e un 26enne ferito grave: è il bilancio dell'ultima notte.

Lo schianto più preoccupante è avvenuto a Falzé di Trevignano, verso le 5.50, in via Montello. Dove un'auto si è schiantata contro un muretto. Al volante il 26enne B. A. K., originario del Burkina Faso, ma residente a Montebelluna. Il giovane viaggiava in direzione Musano quando all'improvviso ha perso il controllo. Soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice 3. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge. Ancora al vaglio l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

Due ore prima, verso le 3.30, un'altra auto era uscita di strada a Caerano San Marco, in via Monte Grappa. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre la persona rimasta incastrata tra le lamiere, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.