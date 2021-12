Tre incidenti in poche ore nella Marca: auto con 4 occupanti si schianta vicino al casello della Pedemontana

TREVISO - Tre incidenti stradali nella notte hanno impegnato i vigili del Fuoco della Marca.

Il più grave per la sicurezza ieri sera - 3 dicembre - alle 21.30 in città per una fuoriuscita autonoma di strada di un'auto che aveva una perdita di gas, bloccata momentaneamente in via Trieste in comune di Paese.

Più tardi alle 2.25 circa i volontari di Asolo sono intervenuti per un incidente stradale sempre un'uscita autonoma a Riese Pio X: paura per i 4 occupanti dell'auto che aveva sbandato nei pressi del casello della Pedemonana veneta a Riese.

Infine alle 4.45 circa i pompieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti per la messa in sicurezza di un palo dell'illuminazione pubblica abbattuto da un'auto di fronte al Famila, nel comune di Vedelago direzione Istrana, 300 metri dopo il semaforo sulla strada statale.