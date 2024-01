Auto fuoristrada, poi rimbalza sulla carreggiata: due feriti gravi

ALTIVOLE - Alle 16.30 di oggi 20 gennaio 2024 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mure ad Altivole (TV) per un’auto finita fuoristrada: due feriti gravi. I pompieri accorsi dal distaccamento di Asolo, hanno messo in sicurezza l’auto, finita dopo l’urto di nuovo in strada, mentre le due persone a bordo sono state prese in cura dal personale del Suem. I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti entrambi in codice rosso con due ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le ore 18 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.

Ultimo aggiornamento: 20:28

