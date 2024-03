SILEA (TREVISO) - Incidente tra quattro auto a Silea oggi, 24 marzo, poco prima delle 13 in via Sant'Elena. Il bilancio è di due feriti che sono stati portati in ambulanza all'ospedale Cà Foncello di Treviso in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.