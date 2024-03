Incidente a Pederobba. Investe una coppia e fugge, abbandona l'auto vicino ad un casolare: pirata della strada rintracciato. Macchina sotto sequestro, lui torna a casa

PEDEROBBA (TREVISO) - Investe una coppia e fugge, identificato il pirata della strada. Si tratta di un 51enne rintracciato dai carabinieri nella notte tra il 23 e il 24 marzo. L'uomo potrebbe dover rispondere di lesioni personali gravissime, fuga e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e sull'assunzione di stupefacenti.

L'auto è stata posta sotto sequestro, lui (dopo un primo arresto) è stato rimesso in libertà. Sul fatto sarà aperto un fascicolo.

Investe una coppia e fugge abbandonando l'auto

L'incidente ieri sera, 23 marzo, intorno alle 22 nella frazione di Onigo in Pederobba, in via Montello, all'altezza del civico 40. La coppia di 51enni residenti nel bresciano ma domiciliari nella zona dell'impatto, stavano passeggiando quando sono stati investiti da un'automobilista che subito dopo ha continuato la sua corsa senza prestar loro soccorso. Il conducente ha lasciato l'auto incidentata a pochi chilometri di distanza, vicino ad un casolare abbandonato e lì è stata trovata dai militari che sono così anche riusciti a risalire all'identità di chi vi era alla guida. L'uomo era già rientrato a casa e, quando i carabinieri sono andati, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato eventuale di alterazione psicofisica. Dopo essere stato arrestato, il conducente è stato rimesso in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari. L'auto invece è stato posto sotto sequestro.

Uomo e donna in gravi condizioni

La coppia travolta dall'auto è stata portata in ospedale, a Montebelluna e a Treviso, ed è in gravi condizioni. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Sulla vicenda sarà aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Treviso.