Incidente a Pederobba, coppia investita da un'auto pirata mentre porta fuori il cane: feriti entrambi, lei è grave

PEDEROBBA – Investiti da un’auto pirata mentre portano fuori il cane. E’ di due feriti, un uomo e una donna residenti nel bresciano, lui portato in ambulanza all’ospedale di Montebelluna mentre lei elitrasportata in gravi condizioni al Ca’ Foncello di Treviso, il bilancio di un incidente avvenuto alle 21.30 in via Montello a Pederobba. La coppia, che era venuta a trovare dei parenti, è stata travolta nei pressi di una strettoia. I residenti hanno sentito un botto e si sono precipitati in strada, trovando le due persone a terra. Dell’auto non c’era nessuna traccia. Sul posto, olòtre ai sanitari del Suem 118, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha iniziato le indagini del caso dando mandato ai colleghi di rintracciare il pirata.