Vallada Agordina. Terribile schianto fra tre auto, sei persone in ospedale: strada bloccata per ore

VALLADA AGORDINA (BELLUNO) - Alle 16:15 di oogi, 23 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 346 in località Mas nel comune di Vallada Agordina per un incidente tra tre auto: sei persone ferite.

I pompieri arrivati da Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari delle persone coinvolte. I sei feriti sono stati presi in cura dai sanitari del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.