Non si ferma allo stop e vola nella scarpata: padre e figlio in ospedale

SERNAGLIA - Non si ferma allo stop e vola nella scarpata per dieci metri. Brutto incidente questa mattina, domenica 4 luglio, verso le 9.30 a Falzè di Piave. Un ragazzo alla guida di un'Alfa Romeo, in auto con il padre,non si è fermato allo stop dell'incrocio di via Santa Lucia, ha sfondato la recinzione di un'abitazione privata ed è volata oltre il dosso che costeggia. Immeditati i soccorsi: sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno estratto il padre del ragazzo, rimasto incastratto nell'abitacolo. I due erano appena partiti dalla loro abitazione che dista qualche centinaio di metri dal luogo dell'incidente, che pare essere stato determinato da un malore del ragazzo. Entrambi sono stati trasportati con ferite di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano.

APPROFONDIMENTI SERNAGLIA Via dritto allo stop, sfonda una recinzione e vola nel fosso: padre e...