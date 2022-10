Scende dal bus e un'auto la travolge, 16enne gravissima

SAN PIETRO DI FELETTO - Ancora un’incidente, ancora un giovane in pericolo di vita. Ieri sera poco prima delle 19,15 una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava a piedi la provinciale proprio di fronte a via del Borgo Antiga, già comune di San Pietro di Feletto. Era da poco smontata dalla corriera arrivata da Vittorio Veneto e stava tornando a casa. Adesso è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Conegliano.

I SOCCORSI

Fondamentale l’intervento immediato dell’ambulanza del Suem, chiamata dall’uomo, un 42enne residente a Cison, alla guida dell’auto, una Fiat 500, che l’ha centrata in pieno. Si è fermato subito, sconvolto, ma ancora sufficientemente lucido per rendersi conto che la giovane era in condizioni gravissime e aveva un disperato bisogno di aiuto. Ha quindi avvisato i soccorsi e atteso che arrivassero rimanendo accanto alla ragazzina, stesa sul selciato. Nel frattempo si sono fermati anche altri automobilisti, increduli. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale di Conegliano per i rilievi e per ricostruire la dinamica di un incidente dalla dinamica banale nella sua drammaticità.





Tutto è accaduto molto velocemente. La giovane era appena scesa dalla corriera e si stava dirigendo verso via del Borgo Antiga: una distanza di pochi metri, percorsa centinaia di volte. Appena messo piede in strada, su di lei è però piombata una Fiat 500 proveniente da Tarzo. Alla guida un 42enne di Cison, che ha frenato quando ormai era già troppo tardi: «Quando l’ho vista era già sul cofano», avrebbe detto sconvolto ai primi soccorritori. L’uomo, resosi conto della gravità dell’incidente, si è fermato immediatamente. È sceso dall’auto per avvicinarsi alla ragazza a terra. Ha subito chiamato i soccorsi. Un’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti. La 16enne è stata messa in sicurezza e portata all’ospedale di Conegliano. La prima diagnosi parla di un trauma cranico e uno toracico. Ieri sera le sue condizioni erano date per gravi.



LE INDAGINI

La provinciale, in quel tratto, non è particolarmente illuminata e, nelle vicinanze, non c’è un attraversamento pedonale. Ma è una strada comunque trafficata. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Gli agenti della polizia locale arrivati sul posto hanno parlato col conducente dell’auto che, per quanto ha potuto, ha ricostruito l’incidente. È stato anche sottoposto ai test per controllare il tasso alcolemico nel sangue e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti: ma è risultato completamente “pulito” e lucido. È l’ennesimo incidente stradale di un 2022 che sta per essere archiviato come uno degli anni più neri sul fronte della sicurezza. Ancora una volta a rischiare la vita è un pedone, in questo caso una giovanissime ragazza.