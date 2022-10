Giovane donna si schianta da sola in auto contro un muro: grave

OSOPPO - Una giovane donna è rimasta ferita stanotte alle 2 in un incidente stradale in via Volontari della Libertà, a Osoppo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, la donna ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è andata a schiantarsi contro un muro. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso; il velivolo è atterrato nella piazzola di Rivoli di Osoppo. La giovane donna ferita è rimasta imprigionata nel mezzo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco che poi l'hanno affidata alle cure mediche dei sanitari. È stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.