Terribile incidente tra due auto: 61enne muore su colpo

SAN VENDEMIANO - Grave incidente nella serata di sabato, verso le 23, tra San Vendemiano e San Fior, in via Longhena, a poca distanza da un passaggio a livello. Due auto, una Fiat Tipo e una Ford Focus, si sono scontrate molto probabilmente per una mancata precedenza: è morto sul colpo D.P.P., 61 anni, di Azzano Decimo alla guida della Tipo. Ferito lievemente il conducente della Focus, un cittadino albanese di 25 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, una pattuglia dei carabinieri di Conegliano, una pattuglia della Polizia stradale per gestire il traffico e un mezzo dei vigili del fuoco.