SUSEGANA (TREVISO) - Sbagliano manovra e finiscono per sfondare la vetrina della gastronomia Le Papere a Ponte della Priula, lungo la Pontebbana. Nel locale non c’era fortunatamente nessuno, visto che i proprietari avevano deciso di chiudere per qualche giorno per il Capodanno. A bordo della Toyota Auris che ha centrato la vetrata del punto vendita, poco dopo le 19.30, due giovani di origine senegalese di 18 e 19 anni. «Ho sbagliato a ingranare la marcia e l’auto mi è partita» ha detto il neopatentato alla guida rivolgendosi ai carabinieri di Susegana, intervenuti sul posto. Nessuno dei due si è fatto male, ma i danni alla gastronomia sono ingenti. Oltre alla vetrata, l’auto ha sfondato una fioriera e ha fermato la propria corsa contro il bancone della gastronomia: una prima stima parla di decine di migliaia di euro, forse addirittura 50. Una piccola folla di curiosi si è subito raccolta all’esterno del locale e le foto dell’incidente in pochi minuti hanno fatto il giro dei social. Senza parole i proprietari, che hanno iniziato nel peggiore dei modi questo 2024. I danni saranno comunque coperti dall’assicurazione, ma ci vorranno di certo alcuni giorni prima che la gastronomia, punto di riferimento per il pesce da asporto (e non solo), possa riaprire e tornare a pieno regime.